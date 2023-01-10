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NFL maçında kalbi durmuştu! Damar Hamlin taburcu oldu

Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in kalbi, Bengals oyuncusu Tee Higgins ile girdiği ikili mücadele sonrası durmuştu. Yaklaşık 15 dakika sahada kendisine müdahale edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, taburcu edildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 14:50
NFL maçında kalbi durmuştu! Damar Hamlin taburcu oldu

Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) maç esnasında kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki oyuncu Damar Hamlin taburcu edildi.

NFL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Damar Hamlin'in hastaneden taburcu edildiğini ve Buffalo'ya döndüğünü paylaşmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Hamlin ise yaptığı paylaşımda, "Bugün kalbimde büyük bir sevgiyle Buffalo'daki evine gittim." ifadelerini kullandı.

Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin, geçen hafta oynanan maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

Sezon boyunca takımında iyi bir performans çizen sporcu, Pittsburgh Üniversitesi'nde kolej futbolu oynamış ve 2021'de Bills tarafından takıma seçilmişti.

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