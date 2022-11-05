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Maraton şöleni

Aras Kargo’nun tedarik sponsoru olduğu yarınki İstanbul Maratonu’nu bitiren Türk atletlerde bir rekor bekleniyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Maraton şöleni

Spora verdiği desteğini sürdüren Aras Kargo, bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek olan ve yarın koşulacak NKolay İstanbul Maratonu'nun tedarik sponsoru oldu. Maratonda, aralarında Avusturya Postanesi ve Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunacağı Aras Kargo çalışanları "Her Adımın Önem Taşır" mottosuyla koşacak ve TEMA Vakfı yararına bağış toplayacak. Öte yandan NKolay 44. İstanbul Maratonu'nu tamamlayan Türk atlet sayısında rekor beklentisi var. Maratonu bitiren Türk koşucu sayısında bin 700 sayısının görülmesi bekleniyor. Eğer bu sayı yakalanırsa 44 yıllık maraton tarihinin rekoru olacak

TOPLAM 60 BİN KİŞİ KOŞACAK

İstanbul Maratonu'nda 60 bin kişi parkura çıkacak. Asya'dan Avrupa'ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

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