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31 madalya daha

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde sporcularımız toplam 31 madalya daha kazandı. Okçuluk yarışlarında milli takım günü 7 madalya ile tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
31 madalya daha

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde sporcularımız toplam 31 madalya daha kazandı. Okçuluk yarışlarında milli takım günü 7 madalya ile tamamladı. Sporcularımız iki altın (Samet Ak ve Yasemin Ecem Anagöz), iki gümüş (Gülnaz Büşranur Coşkun ve Yasemin Uçar Bostan), üç de bronz (Mete Gazoz, Ayşe Bera Süzer ve Emircan Haney) aldı. Kick boksta milli sporcularımız, 18 madalya elde etti. Müsabakalarda milli sporcularımız 13 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya daha aldı. Konya Olimpik Veledromu'nda artistik cimnastik müsabakalarında Türkiye son günde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Böylece son gün maçlarında Ay- Yıldızlı sporcularımız 31 madalya daha kazandı.

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