Haberler Diğer Sporlar Tarihi heyecan

Tarihi heyecan

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start alacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Tarihi heyecan

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start alacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.

24 FARKLI BRANŞ
Konya 2021'de sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek. Organizasyonda atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşları olacak.

TÜRKİYE 461 SPORCUYLA KATILACAK
Konya 2021'de bütün branşlarda yarışacak Türkiye, 203'ü kadın, 258'i erkek olmak üzere 461 milli sporcuyla oyunlarda yer alacak. Takım sporlarında basketbol 3x3, futbol, hentbol ve voleybolun yanı sıra bireysel sporlarda da milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON ÖZGE
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda dün sporcularımız 15 madalya (8 altın, 5 gümüş, 2 boronz) kazandı. Kadınlar masa tenisinde Özge Yılmaz altın, Sibal Altınkaya ise bronz madalya aldı. Sporcularımıza madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Para yüzmede 6 madalya (2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz) kazandık. Atletizmde 7 madalya (5 altın, 2 gümüş) ile ilk günü tamamladık. Filenin Sultanları, Özbekistan'ı 3-0, yenerken, futbolda Senegal'i 1-0 mağlup ettik.

DİĞER
Son Dakika: ‘Grease’teki rolüyle tanınan Olivia Newton-John’dan hayranlarını üzen haber! Olivia Newton-John hayatını kaybetti!
Azra Kohen'den 'açık' intikam! Başak Sayan'ın o fotoğrafını paylaştı
Çakar'dan flaş yorum! "Gollerde hakem hataları vardı"
Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye Senegal'i mağlup etti.
Milli tekvandocu dünya ikincisi oldu
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (8 Ağustos)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Harcanıp gidecek" Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Harcanıp gidecek" 07:43
Jesus'a ağır sözler! "Ukalalık..." Jesus'a ağır sözler! "Ukalalık..." 06:46
Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu? Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu? 01:48
Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! 01:48
Kesenin ağzı açıldı! Fener forvet transferi için gözünü kararttı Kesenin ağzı açıldı! Fener forvet transferi için gözünü kararttı 01:47
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... 01:47
Daha Eski
F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! 01:47
F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi! 01:47
Kadıköy'de bir penaltı daha! Kadıköy'de bir penaltı daha! 01:47
VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon 01:46
Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog 01:46
G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! 01:46