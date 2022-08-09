Tarihi heyecan

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start alacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.

24 FARKLI BRANŞ

Konya 2021'de sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek. Organizasyonda atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşları olacak.

TÜRKİYE 461 SPORCUYLA KATILACAK

Konya 2021'de bütün branşlarda yarışacak Türkiye, 203'ü kadın, 258'i erkek olmak üzere 461 milli sporcuyla oyunlarda yer alacak. Takım sporlarında basketbol 3x3, futbol, hentbol ve voleybolun yanı sıra bireysel sporlarda da milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON ÖZGE

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda dün sporcularımız 15 madalya (8 altın, 5 gümüş, 2 boronz) kazandı. Kadınlar masa tenisinde Özge Yılmaz altın, Sibal Altınkaya ise bronz madalya aldı. Sporcularımıza madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Para yüzmede 6 madalya (2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz) kazandık. Atletizmde 7 madalya (5 altın, 2 gümüş) ile ilk günü tamamladık. Filenin Sultanları, Özbekistan'ı 3-0, yenerken, futbolda Senegal'i 1-0 mağlup ettik.