Altın yumruk Ayşe

Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır, 48 kilo finalinde Kazak Alua Balkibekova'yı yenip altın madalya kazandı. İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğuna uzandı. F.Bahçe kulübünün sporcusu Ayşe, "Geriden de gelsem savaşmak zorundayım. Pes edersem kaybederim ama savaşırsam kazanırım. Kariyerimde ilk kez dünya şampiyonluğu yaşıyorum. Bir söz vermiştim. 19 Mayıs'ta İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.