Haberler Diğer Sporlar Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks şampiyonu!

Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks şampiyonu!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli milli boksör Ayşe Çağırır, final maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:57
Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks şampiyonu!

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçına çıktı. Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva'yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu ise 3-2 kazandı. Üçüncü rauntta seyirci desteğini de arkasına alarak rakibi üzerinde son anlarda baskı kuran milli boksör, büyük çekişmeye sahne olan bu raundu 5-0, maçı da 3-2 kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Milli boksörlerin altın madalya mücadelesi 20 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla devam edecek. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı boksör Ingrit Lorena Valencia Victoria ile, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romanyalı Lenuta Lacramioara Perijoc ile, +81 kiloda Şennur Demir ise Faslı Mardi Khadija ile altın madalya için ringe çıkacak.

DİĞER
Yatak pozları olay olmuştu! 53 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun çıplaklık itirafı şoke etti!
Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti
Süper Lig'in yıldızı takasla bitiyor! Samatta...
Yunus Akgün bombası! İtalya'dan dev talip
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasapoğlu'dan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Aktüel haberler (19.05.2022)
28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar...
19 Mayıs bankalar açık mı?
19 Mayıs Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? Hangi kargo firmaları çalışıyor? Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar çalışacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'in yıldızı takasla bitiyor! Samatta... Süper Lig'in yıldızı takasla bitiyor! Samatta... 19:08
F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer 19:06
Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks şampiyonu! Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks şampiyonu! 18:57
Yunus Akgün bombası! İtalya'dan dev talip Yunus Akgün bombası! İtalya'dan dev talip 18:52
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! 18:35
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı 18:11
Daha Eski
Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi! Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi! 17:58
Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI 17:49
Arda Turan'dan emeklilik açıklaması! Arda Turan'dan emeklilik açıklaması! 17:27
Bakasetas: Bir teklif gelecekse... Bakasetas: Bir teklif gelecekse... 17:06
Jorge Jesus için olay sözler! "O bir yalancı" Jorge Jesus için olay sözler! "O bir yalancı" 17:01
Transferi menajeri açıkladı! "Evet ilgi doğru" Transferi menajeri açıkladı! "Evet ilgi doğru" 16:54