Aktüel haberler (21.04.2022)

THİAGO'YA ÖVGÜ

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın Manchester United karşısındaki performansını övdü. Klopp "Thiago iyi bir oyuncu ve onu formda tutmamız gerekiyor. İyi bir ritim yakaladı ve bu durum performansının yukarıda olmasını sağlıyor. Umarım uzun süre böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

RIZA'NIN GÖZÜ OLİMPİYAT'TA

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Paris 2024'te ulaşarak bu sporu zirvede bırakmak istiyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından güreşi bırakacağını söyleyen Rıza, "Olimpiyat hayaliyle başladığımız bu işi olimpiyat şampiyonluğuyla bitirmek güzel bir duygu olur" ifadelerini kullandı.

HEAT SERİYİ 2-0 YAPTI

NBA'da play-off'ları ilk turunda Miami Heat, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 115-105 yenip seriyi 2-0 yaptı. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Heat, Hawks ile karşılaştığı 2. maçtan da galip ayrıldı. Play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Butler, 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla Heat'in galibiyetinde öne çıktı. Tyler Herro 15, Max Strus 14 sayı attı. Hawks'ta Bogdanovic'in 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

MERTENS VEDA ETTİ

TEB BNP Paribas Tennis Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, İsveçli Rebecca Peterson ile karşılaştı. Baldırındaki sakatlığı nedeniyle giderek oyundan düşen Mertens, maçtan çekilip turnuvaya veda etti.

FİLEDE FİNAL AŞKINA

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final 2. maçında bugün Halkbank'ı konuk edecek Arkas rakibini yendiği takdirde adını finale yazdıracak. Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, ilk maçın avantajını kullanmak istediklerini belirtti. Arkas Spor-Halkbank karşılaşması İzmir'de 15.00'te Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak. İzmir ekibi, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazndı.

KRAMER İLE AYRILIK

Bundesliga takımlı Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer ve yardımcı antrenör Ilia Gruev'in bugünden itibaren görevlerine son verildiği, bundan sonra teknik direktörlük görevini Marco Kostmann'ın üstleneceği aktarıldı.

UÇUŞTA REKOR

5. Red Bull Uçuş Günü'nün kayıtları rekor katılımla sona erdi. 17 Ocak'ta başlayan 5. Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına 2 bin 715 takım başvurdu. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilde gerçekleşecek.