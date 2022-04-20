Aktüel haberler (20.04.2022)

İPEK ÖZ ELENDİ

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı. Önceki günkü yağmur nedeniyle 4 maçın ertelendiği turnuvada özel davetiye ile mücadele eden milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus'a 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kadınlar basketbolda sonuçlar: Bursa-Mersin: 53-73, OGM-Nesibe: 64-63, Botaş-Çankaya: 72-95, Kayseri- GS: 72-78, Elazığ-Antalya: 60-67, İzmit-FB: 68-105, BJK-Hatay: 96-88.

Voleybol Sultanlar Ligi 5.lik-8.'lik maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ligi 5'inci bitirdi. Aydın BB, Kuzeyboru'ya 3-2 yenildi ama ilk maçı 3-1 kazandığı için 7. oldu.

B.ŞEHİR İTALYA'DA

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reggio Emilia ile karşılaşacak. İtalya'daki maç saat 21.30'da başlayacak.

HAYDİ BURSA!

ULEB Cup'ta çeyrek finale yükselme maçında F.E.Bursaspor, Partizan'a konuk oluyor. Eleme usulü tek maç TRT SPOR Yıldız'da.