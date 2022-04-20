Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (20.04.2022)

Aktüel haberler (20.04.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (20.04.2022)

İPEK ÖZ ELENDİ
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı. Önceki günkü yağmur nedeniyle 4 maçın ertelendiği turnuvada özel davetiye ile mücadele eden milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus'a 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kadınlar basketbolda sonuçlar: Bursa-Mersin: 53-73, OGM-Nesibe: 64-63, Botaş-Çankaya: 72-95, Kayseri- GS: 72-78, Elazığ-Antalya: 60-67, İzmit-FB: 68-105, BJK-Hatay: 96-88.

Voleybol Sultanlar Ligi 5.lik-8.'lik maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ligi 5'inci bitirdi. Aydın BB, Kuzeyboru'ya 3-2 yenildi ama ilk maçı 3-1 kazandığı için 7. oldu.

B.ŞEHİR İTALYA'DA
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reggio Emilia ile karşılaşacak. İtalya'daki maç saat 21.30'da başlayacak.

HAYDİ BURSA!
ULEB Cup'ta çeyrek finale yükselme maçında F.E.Bursaspor, Partizan'a konuk oluyor. Eleme usulü tek maç TRT SPOR Yıldız'da.

DİĞER
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı! İşte Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya duygusal doğum günü mesajı!
Şeyma Subaşı'nın yeni kazanç kapısı şoke etti! Eski aşklarının pahalı hediyelerini satıp...
Beşiktaş'ın Larin planı hazır! İşte yerine gelecek isim
Cimbom'a Vecino'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (19.04.2022)
Milli sporcu Ata Yahşi hayatını kaybetti
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 01:16
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 01:16
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 01:16
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 01:16
Fırtına kupada avantajı kaptı! Fırtına kupada avantajı kaptı! 01:15
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 01:15
Daha Eski
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 01:15
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 01:15
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! 01:15
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 01:14
A. Efes seride öne geçti! A. Efes seride öne geçti! 01:14
Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 01:14