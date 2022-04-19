Aktüel haberler (19.04.2022)

ANADOLU EFES RÖVANŞ PEŞİNDE

THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak. 20.00'deki karşılaşma, beIN Haber'den yayınlanacak. İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçı da Milan 75-71 ve 83-77'lik skorlarla kazandı. Seride üç galibiyete ulaşan takım Dörtlü Final'de mücadele edecek.

SEZON SONA ERİYOR

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bugün bitiyor: 14.00: Bursa-Yenişehir, 15.30: Ormanspor-Aydın, 16.30: Botaş-Çankaya, 17.00: Kayseri-G. Saray, İzmit -F.Bahçe, Elazığ-Antalya, 19.00: Beşiktaş-Hatayspor.

ARKAS AVANTAJI ELİNE GEÇİRDİ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabı ilk maçında Arkas Spor, Halkbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İki galibiyet alan takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Galibiyet sayısının eşitlenmesi halinde ise üçüncü maç 24 Nisan Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

D.Şafaka başantrenör Selçuk Ernak ve oyuncu Doğuş Özdemiroğlu ile 2'şer yıllık yeni kontrat yaptı. Ernak, "Hayalim uzun seneler devam etmek" dedi. Özdemiroğlu ise bu ailenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6 ve 7-8 etabı ikinci karşılaşmaları bugün oynanacak. 5-6 etabında Galatasaray ile PTT, 7-8 etabında ise Aydın BŞB ile Kuzeyboru saat 15.00'te kozlarını paylaşacak.

Türk Telekom ULEB Avrupa Kupası'nda bugün saat 20.00'de Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak. Temsilcimiz kazanırsa adını çeyrek finale yazdırmayı başaracak.

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, arabasıyla trafik kazası geçirdi. Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.