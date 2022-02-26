Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (26.02.2022)

Aktüel haberler (26.02.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli ouyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (26.02.2022)
FİNAL PARİS'E ALINDI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında spor dünyasında yaptırımlar başladı. 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali, St. Petersburg şehri yerine Paris'e alındı. Formula 1 Rusya Grand Prix'si listeden çıkartıldı. M. United, Rus şirketi Aeroflot'la anlaşmasını bitirdi.

EFELER'DE DERBİ GÜNÜ

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde saat 15.00'te başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk edecek. Günün programı: 15.00: Galatasaray- Cizre Belediye, 16.00: Bursa- Fenerbahçe, Solhan-Plevne.

POTADA 5 MAÇ VAR

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta bugün başlıyor: 13.30: Çankaya-Aydın, 15.00: F.Bahçe- Elazığ, 15.30: Kayseri-Ormanspor, 16.00: Bursa-Beşiktaş, 18.00: Yenişehir- Antalya 07.

CEDİ'DEN 9 SAYI

Detroit Pistons, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106- 103 yendi. Milli basketbolcu 20 dakika görev aldığı müsabakayı 9 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

BOMBALI SALDIRI

Brezilya ekibi Bahia'nın takım otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. Yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğin patlaması sonucu 3 futbolcu yaralandı. Şarapnel isabet eden isimler ölümden döndü.

POGBA PSG'YE

Eski Fransız yıldız oyuncu Nicolas Anelka, vatandaşı Paul Pogba'nın PSG'ye sıcak baktığını söyledi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki orta sahanın M. United'dan ayrılması bekleniyor.

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