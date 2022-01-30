Aktüel haberler (30.01.2022)

VLAHOVIC'İN YERİNE CABRAL GETİRİLDİ

Fiorentina 80 milyon euro'ya Juventus'a sattığı Dusan Vlahovic'in yerini doldurdu. Mor Menekşeler, Basel'in 23 yaşındaki Brezilyalı santrforu Arthur Cabral'ı 14 milyon euro'ya aldı. Cabral bu sezon 31 maçta 27 gol attı ve 8 asist yaptı.

ŞAMPİYON ASH BARTY OLDU

Avustralya'da sezonun ilk Grand Slam turnuvasını Ash Barty kazandı. Barty, finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3 ve 7-6 setler sonucu 2-0 yendi. Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ta kazanan ilk Avustralyalı oldu. 25 yaşındaki tenisçi, 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon'ı da almıştı.

PHONEİX SUNS HIZ KESMİYOR

NBA'de normal sezonun 38 galibiyet, 9 yenilgiyle en çok maç kazananı olan Phoneix Suns durmuyor. Minnesota'yı konuk eden Suns, maçı 134-124 kazandı. 29 sayı, 9 asistle Devin Booker, 23 sayı, 5 ribauntla oynayan Cameron Johnson ve 21 sayı, 14 asist, 10 ribauntla Chris Paul yıldızlaştı.

-Çin'de başkenti Pekin'de bu yıl 24. kez düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edecek. Türkiye'yi kayakta 6, buz pateninde ise 1 sporcu temsil edecek.

-ING Basketbol Ligi'nde 13.00'te G.Antep-Beşiktaş, 15.30'da Yalova-Merkezefendi, 18.00'de A. Efes-F.Bahçe, 20.15'te B.Çekmece-Afyon karşılaşacak. Herbalife Basketbol Ligi'nde ise 13.00'te OGM-Beşiktaş, 14.30'da Antalya-Botaş, 16.00'da Nesibe-Bursa maçları oynanacak.

-Efeler Ligi'nde G.Saray, Sorgun'u 25-23, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi. Afyon- Cizre ve S.Toto-Bursa korona vakaları nedeniyle ertelendi. Diğer Sonuçlar: Tokat-Halkbank: 0-3, Solhan-F.Bahçe: 3-1, Altekma-Arkas: 1-3. Sultanlar'da ise Aydın, M. G. Sigorta'yı 3-1 devirdi.