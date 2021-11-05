Aktüel haberler (05.11.2021)

BİZİM ÇOCUKLAR COŞTU BİR KERE!

Cedi Osman'ın 12 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı mücadelede Cavaliers, Blazers'ı 107-104 mağlup etti. 76'ers ise Furkan Korkmaz'ın 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla bitirdiği maçta Chicago Bulls'u 103-98'lik skorla geçti.

EFES, ZENİT'İ KONUK EDİYOR

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Zenit'i konuk edecek. 20.30'da başlayacak mücadele, beIN Haber'den yayınlanacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan lacivertbeyazlılar, bu yıl 7 maçta 2 galibiyet aldı. Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE NİHAYET: 91-82

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup ederek 3 maç sonra güldü. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.

KEREM ÖZMEN FİNALDE

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi. Kerem finalde, Kübalı Gomez ile Ermeni Bachkov galibiyle karşılaşacak.

Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 mağlup eden Eda, dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta 3 maçla başlayacak. Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile F.Bahçe Safiport Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 18.00'de karşılaşacak. Diğer maçlar: 13.30 Antalya-Çankaya, 18.00: İzmit-Bursa BŞB.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Oktay Çimen seçildi. Kullanılan 209 oyun 111'ini almayı başaran Çimen, 5 yıl sonra yeniden federasyonun başkanı oldu. Diğer aday Kerim Koç 94 oyalırken, 4 oy geçersiz sayıldı.