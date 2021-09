Muhteşem açılış! Mas Güreşi'nde heyecan başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona büyük ilgi vardı. Sporcular, dört bir yandan gelen seyircilere şölen havasında bir cumartesi günü yaşattı. 9'u erkek 5'i kadın olmak üzere 14 kategoride, 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı dev organizasyonda ilk gün 30'u erkek 18'i kadın toplamda 48 sporcu yarıştı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın bugün katılacağı 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı, bugün yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. Sporseverlerin, etkinliklere bugün de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

MAS SPORU YAŞATILACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Bugüne kadar Etnospor Kültür Festivallerinde mas güreş sporuna da yer verdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Erdoğan, "Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar, duyuyoruz. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.