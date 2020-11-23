Aktüel haberler (23.11.20)

LARKIN'E MİLLİ DAVET

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Yeni başantrenör Orhun Ene, Larkin'in de kadroya aldı.

G.SARAY RAHAT: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında G.Saray HDI, Sarıyer Bld'yi 3-0 yendi etti. Diğer sonuçlar: İlbank-Aydın BB: 0-3, Kuzeyboru- Karayolları: 0-3. Efeler Ligi'nde Afyon, Halkbank'ı 3-2 yendi.

BEŞİKTAŞ GALİP: 94-85

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, TOFAŞ'ı 94-85 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 47-46 üstün bitirdiği maçı son çeyrekteki etkili oyunuyla kazandı. Maçı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

OLIVEIRA KAZANDI

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Portekiz Grand Prix'sini Red Bull KTM Tech 3 takımının Portekiz li pilotu Oliveira kazandı. Suzuki'nin İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyon oldu.