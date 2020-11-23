Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (23.11.20)

haberler (23.11.20)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:04 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (23.11.20)

LARKIN'E MİLLİ DAVET

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Yeni başantrenör , Larkin'in de kadroya aldı.

G.SARAY RAHAT: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında G.Saray HDI, Sarıyer Bld'yi 3-0 yendi etti. Diğer sonuçlar: İlbank-Aydın BB: 0-3, Kuzeyboru- Karayolları: 0-3. Efeler Ligi'nde Afyon, 'ı 3-2 yendi.

BEŞİKTAŞ GALİP: 94-85

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında , TOFAŞ'ı 94-85 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 47-46 üstün bitirdiği maçı son çeyrekteki etkili oyunuyla kazandı. Maçı Başkan de izledi.

OLIVEIRA KAZANDI

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Portekiz 'sini KTM Tech 3 takımının Portekiz li pilotu Oliveira kazandı. Suzuki'nin İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyon oldu.

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