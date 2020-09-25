Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (24.09.20)

haberler (24.09.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Aktüel haberler (24.09.20)

LUIS SUAREZ ATLETICO'DA

'da 6 sezon geçiren , 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında 'e transfer oldu. 33 yaşındaki Uruguaylı santrfor, Katalan ekibinde 4 lig, 4 , 2 İspanya , 1 Devler Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazandı. 238 maça çıkıp, 198 gol attı.

5 DEĞİŞİKLİK DEVAM EDECEK

UEFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının uluslararası tüm organizasyonlarda sezon sonuna kadar devam etmesini kararlaştırdı. Takımlar ayrıca maçlara 23 oyuncu kaydedebilecek. Öte yandan Uluslar Ligi finali ve üçüncülük karşılaşması 10 Ekim 2021'de oynanacak. Turnuvada yarı finaller ise 6-7 Ekim'de olacak.

KISA... KISA... KISA...

Baskebol Federasyonu ve 'un dijital televizyon platformu Tivibu, iş birliğine devam ediyor. Yeni sezonda da Erkekler ve maçları Tivibu'da olacak.

Milan'ın yıldızı Zlatan İbrahimoviç'in corona virüsü testi pozitif çıktı. 38 yaşındaki İsveçli santrfor evinde karantinaya alındı ve dünkü Bodo Glimt müsabakasında forma giyemedi.

NBA Doğu Konferansı finalinde Miami, Boston'u 112-109 yenerek seride 3-1 öne geçti. Miami'nin çaylak oyuncusu Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maça damga vurdu.

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