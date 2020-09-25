Aktüel haberler (24.09.20)

LUIS SUAREZ ATLETICO'DA

Barcelona'da 6 sezon geçiren Luis Suarez, 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. 33 yaşındaki Uruguaylı santrfor, Katalan ekibinde 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Devler Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazandı. 238 maça çıkıp, 198 gol attı.

5 DEĞİŞİKLİK DEVAM EDECEK

UEFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının uluslararası tüm organizasyonlarda sezon sonuna kadar devam etmesini kararlaştırdı. Takımlar ayrıca maçlara 23 oyuncu kaydedebilecek. Öte yandan Uluslar Ligi finali ve üçüncülük karşılaşması 10 Ekim 2021'de oynanacak. Turnuvada yarı finaller ise 6-7 Ekim'de olacak.

KISA... KISA... KISA...

Baskebol Federasyonu ve Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, iş birliğine devam ediyor. Yeni sezonda da Erkekler ve Kadınlar Basketbol Ligi maçları Tivibu'da olacak.

Milan'ın yıldızı Zlatan İbrahimoviç'in corona virüsü testi pozitif çıktı. 38 yaşındaki İsveçli santrfor evinde karantinaya alındı ve dünkü Bodo Glimt müsabakasında forma giyemedi.

NBA Doğu Konferansı finalinde Miami, Boston'u 112-109 yenerek seride 3-1 öne geçti. Miami'nin çaylak oyuncusu Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maça damga vurdu.