Aktüel haberler (15.09.20)

NEYMAR'A 7 MAÇ CEZA GELDİ

Fransa Ligi'nde 5 kırmızı kartın çıktığı PSG-Marsilya maçının faturası ağır oldu. Çıkan kavgada rakibinin kafasına vuran Neymar'a 7 maç ceza verildi. Neymar'a 'Şerefsiz maymun' diyen Marsilyalı Alvaro'ya ise 10 maç ceza geldi. Marsilya kulübü, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Alvaro Gonzales'e destek oldu.

ATLETLER RAKİP TANIMADI

Turkcell'in ana sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleştirilen U20 Balkan Salon Atletmizm Şampiyonası'na Türkiye damgası... Milli sporcular, 14'ü altın olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

VOLEYBOLDA 6 MAÇ

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları bugün başlıyor. Program şöyle: 13.00: Beylikdüzü-PTT, 15.00: Beşiktaş-Eczacıbaşı, KuzeyboruÇan Gençlik Kale, 17.30: Vakıfbank- Aydın B.B., 18.00: Yeşilyurt-Nilüfer Bld., 19.00: İlbank-Karayolları.

MİLLİLERDEN 3 MADALYA

Bulgaristan'daki Balkan Maraton Şampiyonası'nda milliler 3 madalya kazandı. Ukraynalı Kazban 2.28.17'lik derecesiyle birinci olurken, Üzeyir Söylemez 2.30.01'le 2., Ahmet Alkanoğlu 2.36.49'la 3. sırayı aldı. Takım sıralamasında da Türkiye zirveye çıktı.

ALTUNSÖZ GERİ SAYIMDA

Avrupa Muay Thai Şampiyonu İzzettin Altunsöz, 20 Eylül'de çıkacağı unvan koruma maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Hollandalı Haijaj ile karşılaşacak milli sporcu, "Avrupa şampiyonluğu unvanımı koruyup, dünya şampiyonluğu için yoluma devam edeceğim" dedi.