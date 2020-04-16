ASKF’den kulüp ve ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı
Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, engelli ve kadın futbol kulüplerine gıda ve temizlik malzeme desteğinde bulunurken ihtiyaç sahibi ailelere de koli yardımı yaptı.
Bozan," Bundan sonraki süreçte diğer ilçelerimizde bulunan üye kulüplerimize desteklerimizi yapmaya çalışacağız. Aslolan Siz Değerli Kulüplerimizdir. Bu anlamda bizlere büyük destekler veren başta Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş olmak üzere, Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Kocaispir'e ve Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay'a amatör kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz." Dedi.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ASKF’den kulüp ve ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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