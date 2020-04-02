Türkiye tek yürek

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan kadın tekvandocular, kampanyaya destek verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Metin Şahin, "Gün birlik olma günü, olmayanla paylaşma günü. Ben de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Selçuk Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, Ali Şahin ile olimpiyatlara kota kazanan Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un, olimpik maaşlarından kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.