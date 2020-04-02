Türkiye tek yürek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na tekvando camiası da sessiz kalmadı.
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan kadın tekvandocular, kampanyaya destek verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Metin Şahin, "Gün birlik olma günü, olmayanla paylaşma günü. Ben de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Selçuk Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, Ali Şahin ile olimpiyatlara kota kazanan Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un, olimpik maaşlarından kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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