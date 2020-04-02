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02 Nisan 2020, Perşembe
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Türkiye tek yürek

Cumhurbaşkanı ’ın, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı ’na tekvando camiası da sessiz kalmadı.

Tekvando Federasyonu Başkanı , Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan kadın tekvandocular, kampanyaya destek verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Metin Şahin, "Gün birlik olma günü, olmayanla paylaşma günü. Ben de Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın öncülüğünü yaptığı 'na

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, Ali Şahin ile olimpiyatlara kota kazanan , Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un, olimpik maaşlarından kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.

  1. 2.4.2020
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