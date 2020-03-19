Büyük Britanya, sporcularının sağlığını Tokyo 2020 için tehlikeye atmayacak - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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, sporcularının sağlığını için tehlikeye atmayacak

Büyük Britanya, sporcularının sağlığını Tokyo 2020 için tehlikeye atmayacak

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin karar alma sürecini desteklediklerini ancak sporcularının sağlığını tehlikeye atmayacaklarını belirtti.

Uluslararası 'nin (), Kovid-19'un "küresel salgın" ilan edilmesine rağmen 'nin planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlaması konusundaki kararlılığını yinelemesi sonrası, 'dan açıklama geldi.

BOA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için uyulması gereken kuralların, sporcuların hazırlık ve kota süreçlerini zorlaştırdığı hatırlatılarak, "Devam eden karar alma sürecini destekliyoruz ve gereken katkıyı sunmaya hazırız. Bununla birlikte sporcular ya da delegasyondaki herhangi birinin sağlığını, hiçbir koşulda tehlikeye atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz." denildi.

Daha önce İspanya Olimpiyat Komitesi Başkanı , sporcuların düzenli antrenman yapamadığını aktararak oyunların bu koşullarda düzenlenmesinin eşitsizliğe yol açacağını savunmuş, IOC Üyesi Hayley Wickenheiser ise takvimin değiştirilmemesi yönündeki ısrarın "duyarsızlık ve sorumsuzluk" olduğunu söylemişti.

Kadınlar sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi ve heptatlon dünya şampiyonu Katarina Johnson-Thompson da Kovid-19 krizi yüzünden çalışmalarına odaklanamadıklarını ifade etmişti.

  1. 19.03.2020
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