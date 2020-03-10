Federasyon: Kübra gidecek

KÜBRA: SEÇMEYİ KAZANDIM

Ekim ayında seçme yapılmasına karar verildi. Aralık'taki Grand Prix'de ben kazandım ve Tokyo'ya gitme hakkını kazandım. Konu aslında orada kapanmıştı.

57 kilo benim sıkletim.

İREM: EMEĞE HAKSIZLIK

Tokyo 2020 biletinin Hatice Kübra İlgün'e verilmesi sonrası dün konuşan İrem Yaman, kararı kendisine ve emeklerine yapılmış bir haksızlık olarak nitelendirdi.