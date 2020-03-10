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10 Mart 2020, Salı
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Federasyon: Kübra gidecek

Federasyon: Kübra gidecek

Tekvando Federasyonu, bir açıklamayla tartışmaya noktayı koydu: ’ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, İlgün’ün puanlarının tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır.

KÜBRA: SEÇMEYİ KAZANDIM

Ekim ayında seçme yapılmasına karar verildi. Aralık'taki 'de ben kazandım ve Tokyo'ya gitme hakkını kazandım. Konu aslında orada kapanmıştı.
57 kilo benim sıkletim.

İREM: EMEĞE HAKSIZLIK

Tokyo 2020 biletinin Hatice Kübra İlgün'e verilmesi sonrası dün konuşan , kararı kendisine ve emeklerine yapılmış bir haksızlık olarak nitelendirdi.

  1. 10.3.2020
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