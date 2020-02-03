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03 Şubat 2020, Pazartesi
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şampiyon oldu

Kadın Tekvando Milli Takımı şampiyon oldu

2020 'na hazırlanan , Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'ye tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atan kadın tekvandocular, Fujairah kentindeki turnuvaya 5 sporcuyla katıldı. Milli sporcular, G2 statüsündeki turnuvada dünyanın önemli isimleriyle mücadele verdi.

Turnuvada kadınlar 49 kiloda , 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise elde etti. Bu sonuçlarla , takım halinde zirveye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı , 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 2020, olimpiyat senesi. Dört yıllık emeklerin toplanacağı bir yıl. Olimpik takımımız, 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız, 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi. 2020'ye iyi başladık, iyi devam edecek. En büyük hedefimiz, 'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."

  1. 03.02.2020
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