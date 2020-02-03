Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı Meksika'da gümüş madalya kazandı
Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Meksika'da 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda gümüş madalya aldı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meksika, İspanya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan milliler, turnuvayı 2. sırada tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu kategoride çok yeniyiz ve tarihimizin ilk madalyasını bu sezon aldık. Geleceğin A Milli Takımı'nı hazırlıyoruz, bu anlamda elde edilen başarılar bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmek istiyoruz. Emek veren antrenörlerimize, bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımıza, kulüplerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 03.02.2020
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı Meksika'da gümüş madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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