Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı Meksika'da gümüş madalya kazandı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Meksika'da kazandı

Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı Meksika'da gümüş madalya kazandı

, Meksika'da 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meksika, ve 'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan milliler, turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu kategoride çok yeniyiz ve tarihimizin ilk madalyasını bu sezon aldık. Geleceğin A 'nı hazırlıyoruz, bu anlamda elde edilen başarılar bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmek istiyoruz. Emek veren antrenörlerimize, bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımıza, kulüplerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 03.02.2020
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