Antalya'da dev şölen

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları' Antalya'da başladı. Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonuna Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 557 sporcu ve aileleri ile birlikte toplam 7 bin kişi katıldı. 7'den 70'e farklı yaş kategorilerinde zorlu şampiyonluk mücadelesine sahne olacak turnuva Antalya'da düzenleniyor. "Türkiye'nin tüm bölgelerinden ortak hedef ve heyecan için bir araya geldik" diyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şöyle konuştu:

TULAY'DAN TEŞEKKÜR

"Tatilinden feragat eden sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Her yılın sömestr döneminde Antalya'da yaptığımız Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonudur. Her yıl katılımcı sayımızı arttırarak başarılı bir organizasyon sürecine imza atıyoruz. Bu başarı dünya satranç ailesi tarafından da ilgiyle takip edilip, takdir görüyor. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Aralık 2005'ten bu yana Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası satrancın ülkemizde çocuklar arasında yaygınlaşarak kitlesel bir spor ve önemli bir eğitim enstrümanı haline getirilmesi, kolayca erişilebilir bir spor haline dönüşmesi, yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve bu alanda yetenekli daha fazla çocuğa ulaşılması misyonunu üstleniyor.

25 BİNİN ÜZERİNDE SATRANÇ SINIFI VAR

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, eğitim ve sporu bir arada yürüten organizasyonla ilgini şu sözleri paylaştı: "Ülkemizin doğusundan batısına her yerinde açtığımız 25 binin üzerindeki satranç sınıflarının katkısıyla daha fazla çocuğumuzun satranca ilgi duyduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. TSF ile yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz işbirliği çerçevesinde ortaya koyduğumuz çabaların, karşılık bulması bizi mutlu ediyor."