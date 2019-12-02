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02 Aralık 2019, Pazartesi
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’de tarih yazdık

Portekiz’de tarih yazdık

'deki 'nda , tarih yazdı. kategorisinde 81 kiloda Erdem, finalde ev sahibinden Diogo'yu yenerek, 'ye bu kategoride ilk altını kazandırdı.

'deki 'nda , tarih yazdı. kategorisinde 81 kiloda Erdem, finalde ev sahibinden Diogo'yu yenerek, 'ye bu kategoride ilk altını kazandırdı.

  1. 2.12.2019
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