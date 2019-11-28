Gençlere müjde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerinin açılacağını belirtti. "Girişimcilikleri artacak" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Raffles Otel Zorlu Center'daki 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı. Yeni nesil girişimciliğin gelecek hedefleri ve iş fikirleri açısından önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Organizasyonda katılımıyla, fikirleriyle, önerileri ve eleştirileriyle zirveye katkı sağlayan herkese teşekkürler. Bakanlık olarak gençlerimiz ve potansiyelimiz açısından bu programları desteklemeyi görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.
20 MİLYON GENÇ VAR
Bakan Kasapoğlu, "20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz" diye konuşurken bir de müjde verdi: Girişimcilik temalı kamplarımızın müjdesini vermek istiyorum. Gençlerimizi daha nitelikli hazırlama noktasında ne gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın engin vizyonu sayesinde her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde girişimcilikleri artacak.
- 28.11.2019
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Gençlere müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.