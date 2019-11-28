Gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Raffles Otel Zorlu Center'daki 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı. Yeni nesil girişimciliğin gelecek hedefleri ve iş fikirleri açısından önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Organizasyonda katılımıyla, fikirleriyle, önerileri ve eleştirileriyle zirveye katkı sağlayan herkese teşekkürler. Bakanlık olarak gençlerimiz ve potansiyelimiz açısından bu programları desteklemeyi görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON GENÇ VAR

Bakan Kasapoğlu, "20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz" diye konuşurken bir de müjde verdi: Girişimcilik temalı kamplarımızın müjdesini vermek istiyorum. Gençlerimizi daha nitelikli hazırlama noktasında ne gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın engin vizyonu sayesinde her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde girişimcilikleri artacak.