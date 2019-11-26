Milli sporcu Serdar Koca: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Milli sporcu Serdar Koca: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

’nda ’yi temsil edecek olan , "’na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Akdeniz Oyunları'nda çift erkekler kategorisinde Serhat Salım ile birlikte gümüş madalya kazanan milli badminton sporcusu , 'da düzenlenecek olan 'nda çift erkeklerde mücadele etmeye hak kazandı.

konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Koca, 'na katılacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık şimdi önümüzde Fransa var. Oradan da iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Koca, 11-16 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Leuven kentinde düzenlenecek şampiyonada Türk halkının desteğini beklediklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da mücadele ederken Türk halkının desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlanıyoruz. Milletimizin duaları bizim için çok önemli. Onların da desteğiyle Fransa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur."

  1. 26.11.2019
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