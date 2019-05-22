Olimpiyat ikincisi Kirwa dopingli çıktı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Olimpiyat ikincisi Kirwa dopingli çıktı

Olimpiyat ikincisi Kirwa dopingli çıktı

'nda kadınlar maratonda kazanan Bahreynli Kirwa'ya doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası verildi

'nda kadınlar maratonda kazanan Bahreynli Eunice Kirwa, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Kenya asıllı Bahreynli sporcu Kirwa'ya, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanması sonucu geçici men cezası verildi.

Böylece Kirwa, kadınlar maratonda altın madalya kazanan ve 8 yıl men cezası alan Kenyalı Jemima Sumgong'un ardından aynı yarışta dopingli çıkan ikinci atlet oldu.

Kirwa'nın da Sumgong gibi olimpiyatlardan sonra yapılan kontrollerde dopingli çıkması nedeniyle madalyasını koruması bekleniyor.

Maratonda olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra 2014 Asya Oyunları'nda altın ve 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kirwa, 2017'de katıldığı Vodafone İstanbul 'nda da gümüş madalya elde etmişti.

  1. 22.05.2019
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