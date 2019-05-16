Nafia bronz kazandı
17 Mayıs 2019, Cuma
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bronz kazandı

Nafia bronz kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcu Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Bugün erkeklerde Deniz Dağdelen ve Hakan Reçber, kadınlarda Sude Bulut tatamiye çıkacak.

  1. 16.5.2019
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