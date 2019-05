64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları bu Pazar Veliefendi Hipodromu'nda

İngiliz atları için Triple Crown'ın ilk ayağı olan Erkek Tay Deneme Koşusu,çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyeli bu önemli klasiğe, geçmiş koşu performansları son derece parlak 15 safkan erkek İngiliz tayı katılacak. 2019 yılının bir anlamda prensinin belli olacağı sezonun bu ilk klasiğine katılacak safkanlar şu şekilde sıralandı;



No At İsmi Kilo Jokey Sahip



1 AEGEANS DREAM 58 NEVZAT AVCİ EGE ARIN DURGUN

2 AKGÜN 58 SELİM KAYA CANER AKGÜN

3 FEARLESS ACTION 58 HALİS KARATAŞ DENİZ KURTEL

4 GHOST PASHA 58 ÖZCAN YILDIRIM İLHAN BÜYÜKYILDIZ

5 GOLD POLAT 58 MÜSLÜM ÇELİK CUMA POLAT

6 GRAND ZOFF 58 TOLGA YILDIZ FRANCESCO SPONZA

7 JACK SPARROW 58 AKIN SÖZEN VOLKAN YONCAAĞAÇ

8 KENOBI 58 HIŞMAN ÇİZİK HAKAN KEFOĞLU

9 KING OF TATVAN 58 GÖKHAN GÖKÇE MURAT AKTAŞ

10 KIZIL TÜY 58 AYHAN KURŞUN HASAN SELÇUK EKİNCİ

11 LEWANDOSWSKI 58 SADETTİN BOYRAZ KEMAL KURT

12 LONG RUNNER 58 AHMET ÇELİK NİMET ARİF KURTEL

13 PADRE PADRONE 58 GÖKHAN KOCAKAYA DUYGU FATURA

14 PERFECT RUNNER 58 MEHMET KAYA TALAT ÜSTÜNER

15 YAMANLARBEYİ 58 MUSTAFA ÇİÇEK ARMAĞAN ARAZ



DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU (G1/D) SAAT : 15.30



Erkek Tay Deneme Koşusu ile birlikte, günün ve sezonun en önemli randevularından bir diğeri olan Dişi Tay Deneme Koşusu, çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden düzenlenecek. 2019 yılının prensesinin alkışlanacağı bu önemli klasik, 3 yaşlı safkan dişi İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyesi bulunan ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen Dişi Tay Deneme Koşusu'na, 12 safkan İngiliz dişi tayı katılacak.



No At İsmi Kilo Jokey Sahip



1 BEKLENEN 58 MEHMET KAYA KENAN TAŞKIRAN

2 BLANCHARD 58 HIŞMAN ÇİZİK ESMER CULFA

3 DENİZ MAVİSİ 58 AKIN SÖZEN KAYA ARSLANOĞLU

4 HÜRAT 58 GÖKHAN KOCAKAYA MURAT DIRAGUMANDAN

5 KASALINA 58 AHMET ÇELİK MELİS KURTEL EMİN

6 LADY CEYLIN 58 MÜSLÜM ÇELİK EMİR HASAN YILMAZ

7 LUCKY FOOT 58 SELİM KAYA EMRAH KARAMAZI

8 MONSHAU 58 AYHAN KURŞUN SANEM KAHRAMAN

9 QUEEN OF PROTI 58 ÖZCAN YILDIRIM KEMAL KURT

10 SERPİNTİ 58 MUSTAFA ÇİÇEK HULUSİ ÇİL

11 SILVER ARROW 58 TOLGA YILDIZ DENİZ KURTEL

12 THE LAST ROMANCE 58 HALİS KARATAŞ NİMET ARİF KURTEL



HASAN ADALI KOŞUSU



Günün bir diğer önemli mücadelesi de 1992 yılında TJK Kulübü'nün Asli Üyesi olan ve 2006 yılında hayatını kaybeden Hasan Adalı adına düzenlenen koşu olacak. Çim pistte 1600 metre mesafede koşulacak olan dişilere mahsus yarışa 4+ yaşlı safkan İngiliz kısrakları katılacak. Birincilik ikramiyesi 85.500 TL olan Hasan Adalı Koşusu'na; geçen yılın galibi MISS HELİN ve 2017 yılı galibi TATVAN İNCİSİ'nin yanı sıra ISKRA, FUNNY FAMILLIAR, ŞEKERHANIM ve VALENCIA isimli kısraklar katılacak.

MEHMET YAVUZ YILMAZ KOŞUSU



2015 yılında TJK Kulübü'nün Asli Üyesi olan ve Aralık 2017'de hayata gözlerini yuman Mehmet Yavuz Yılmaz anısına ikinci kez düzenlenecek olan koşuya, 4+ yaşlı safkan İngiliz atları katılacak. Günün diğer önemli mücadeleleri gibi 1600 metre çim pistte gerçekleşecek olan Mehmet Yavuz Yılmaz Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 70.500 TL.

Koşuda; geçtiğimiz yılın kazananı KHOR KALBA'nın yanısıra, BEHRAMKALE, BAYEZID, WINCHESTER, MORTODELA, MISTER RIGHT, AFTER FOREVER, REKOR ve PROXY isimli safkanların mücadelesini izleyeceğiz.