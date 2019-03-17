Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası sona erdi
17 Mart 2019, Pazar
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 Şampiyonası sona erdi

Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası sona erdi

'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen  Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 43 şehirden 1100 sporcu katıldı.

'da 5 gün süren organizasyonda sporcular, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere toplam 40 kategoride dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan madalya töreninin ardından şampiyona son buldu.

Şampiyonada dereceye girenler içerisinden, ve Avrupa Poomse Plaj Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

  1. 18.03.2019
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