Ali Şahin'in büyük başarısı
Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, kısa aralıklarla ikinci kez 'En İyi Antrenör' ödülünü kazandı.
Başarıdan başarıya koşan Türk taekwondosunda bu başarının mimarlarından Ali Şahin de ödüllere doymuyor. Başarılı teknik adam kısa süre arayla ikinci kez 'En İyi Antrenör' ödülünün sahibi oldu. Ali Şahin, ilk olarak Kasım ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen gecede Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi antrenörü ödülüne layık görülmüştü.
2018 yılını alanında zirvede tamamlayan tecrübeli teknik adam 2019'a da en iyi şekilde başladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda büyük önem taşıyan ve Las Vegas'ta düzenlenen Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nda milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanırken Ali Şahin de zirveye çıktı. Türkiye, turnuvanın en başarılı ülkesi olurken Ali Şahin de bir kez daha 'En İyi Antrenör' seçildi. Şahin, 2014 yılında da yılın en iyi antrenörü ödülüne layık görülmüştü.
Ali Şahin, "Bu başarı tüm ekibimizin başarısıdır. Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde zorlu bir takvim var. Böylesine ödüller Türk taekwondosunun geldiği noktayı göstermesi açısından da çok anlamlı. Bizler durmadan çalışmaya ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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