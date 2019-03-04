19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası tamamlandı
Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.
Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi'nde dört gün süren şampiyonaya, 39 ilden 168 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda teklerde ilk 2'ye giren, çiftlerde ise şampiyonlar, 5-7 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirilecek Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
TEK ERKEKLER
1. Sezgin Kelebek
2. Hilmi Can Şimşek
3. Nurullah Saraç
3. Tayfun Taşdemir
TEK KADINLAR
1. Bahar Yavru
2. Ayça Özgür
3. Zeynep Akdeniz
3. Ayşegül Yemişen
ÇİFT ERKEKLER
1. Semih Baha Başakın-Serkan Uğurlu
2. Yasin Karayel-Sezgin Kelebek
3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir
3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş
ÇİFT KADINLAR
1. Sare Ece Başakın-Zehra Erdem
2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
3. Azime Serttaş-İrem Uysal
3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir
KARIŞIK ÇİFTLER
1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem
2. Serkan Uğurlu-Sare Ece Başakın
3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan
3. Barış Özkan-Selen Özdemir
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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