19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası tamamlandı
04 Mart 2019, Pazartesi
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Altı tamamlandı

19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası tamamlandı

Altı sona erdi.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi'nde dört gün süren şampiyonaya, 39 ilden 168 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda teklerde ilk 2'ye giren, çiftlerde ise şampiyonlar, 5-7 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirilecek Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda 'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

TEK ERKEKLER

1. Sezgin Kelebek

2. Hilmi

3. Nurullah Saraç

3. Tayfun Taşdemir

TEK KADINLAR

1. Bahar Yavru

2. Ayça Özgür

3. Zeynep Akdeniz

3. Ayşegül Yemişen

ÇİFT ERKEKLER

1. Başakın-Serkan Uğurlu

2. Yasin Karayel-Sezgin Kelebek

3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir

3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş

ÇİFT KADINLAR

1. Sare Ece Başakın-Zehra Erdem

2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin

3. Azime Serttaş-İrem Uysal

3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir

KARIŞIK ÇİFTLER

1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem

2. Serkan Uğurlu-Sare Ece Başakın

3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan

3. Barış Özkan-Selen Özdemir

  1. 04.03.2019
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