Snowkite Dünya Kupası'nda 4. etap tamamlandı
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Snowkite Dünya Kupası'nda 4. etap tamamlandı

Snowkite 'nda 4. etap tamamlandı

Snowkite Dünya Kupası'nda 4. etap tamamlandı

Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA) tarafından düzenlenen Snowkite 4. etap yarışmaları, 'nde gerçekleştirildi.

Dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen organizasyonda, kayak ile snowboard uzun ve kısa mesafe yarışıyla kupanın Erciyes etabı tamamlandı.

Yarışlarda, , İtalya, , Danimarka, , , İsveç, Ukrayna ve 'den 100'e yakın sporcu mücadele etti.

Büyük bir heyecana sahne olan yarışlar sonunda, uzun mesafe kayak erkeklerde Almanya'dan birinci, yine Almanya'dan ikinci ve Ukrayna'dan üçüncü sırayı aldı. Uzun mesafe kayak kadınlarda ise bu kategoride yalnız yarışan İtalyan sporcu birinci oldu.

Uzun mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde birinciliği Rusya'dan , ikinciliği yine Rusya'dan Igor Zakhartsev, üçüncülüğü de Türkiye'den elde etti. Uzun mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan birinci, Hollanda'dan ikinci, Rusya'dan ise üçüncü sırada yer aldı.

Kısa mesafe kayak erkeklerde, Alman Florian Gruber birinci, Ukraynalı Dmytro Yasnolobov ikinci, Alman Felix Kersten üçüncü olurken, kadınlarda bu kategoride de yalnız yarışan İtalyan sporcu Cristina Corsi birinciliği elde etti.

Kısa mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde Rus Artem Renev birinci, yine Rus İgor Zakhartsev ikinci, Türkiye'den Sarp Bulut ise üçüncü oldu. Kısa mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda'dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya'dan Zulfiia Tatlybaeva üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Snowkite , 15 Mart'da İsviçre Silvaplana Bernina'da gerçekleştirilecek son ayak yarışlarıyla tamamlanacak.

  1. 02.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Snowkite Dünya Kupası'nda 4. etap tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN