Mete ve Yasemin, dünyada yılın sporcusu seçildi
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz , Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.
- 10.2.2019 13:53
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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