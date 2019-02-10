Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dünyada yılın sporcusu seçildi
10 Şubat 2019, Pazar
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Mete ve Yasemin, dünyada yılın sporcusu seçildi

Mete ve Yasemin, dünyada yılın sporcusu seçildi

tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Gazoz, ise seçildi.

Milli okçular ile , tarafından onurlandırıldı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Gazoz , ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.
  1. 10.2.2019 13:53
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