Gaziantep Polisgücü Avrupa üçüncüsü oldu
Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’i üçüncü olarak tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, grup maçlarının ardından dörtlü final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada; İspanya'nın SPV Complutense takımı şampiyon olurken, Polonya'nın Grunwald Poznan ekibi ikinci, Türkiye'yi temsil eden ilk takım olan Gaziantep Polisgücü ise üçüncü oldu. Gaziantep Polisgücü Hokey takımı oyuncu ve antrenörleri, turnuva sonunda düzenlenen törende, üçüncülük madalyasını alırken, şampiyonluğa ulaşan İspanyol SPV Complutense ise kupayı kaldırıp, sevinç yaşadı. Ödül töreninin sonunda turnuvaya katılan takımlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Trophy Liginde ilk kez mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün başarı olduğunu ifade etti.
Grup ve dörtlü final maçlarında iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Kaplan, hedeflerinin bundan sonraki yıl şampiyonluk olduğunu kaydetti.
- 10.2.2019 19:01
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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