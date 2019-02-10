Gaziantep Polisgücü Avrupa üçüncüsü oldu
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avrupa üçüncüsü oldu

Gaziantep Polisgücü Avrupa üçüncüsü oldu

Hokey Takımı, ’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’i üçüncü olarak tamamladı.

'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, grup maçlarının ardından dörtlü final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada; İspanya'nın SPV takımı şampiyon olurken, Polonya'nın Grunwald Poznan ekibi ikinci, Türkiye'yi temsil eden ilk takım olan ise üçüncü oldu. Gaziantep Polisgücü Hokey takımı oyuncu ve antrenörleri, turnuva sonunda düzenlenen törende, üçüncülük madalyasını alırken, şampiyonluğa ulaşan İspanyol SPV Complutense ise kupayı kaldırıp, sevinç yaşadı. Ödül töreninin sonunda turnuvaya katılan takımlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Trophy Liginde ilk kez mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün başarı olduğunu ifade etti.

Grup ve dörtlü final maçlarında iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Kaplan, hedeflerinin bundan sonraki yıl şampiyonluk olduğunu kaydetti.

  1. 10.2.2019 19:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep Polisgücü Avrupa üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN