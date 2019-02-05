Türkiye Wushu Şampiyonası
05 Şubat 2019, Salı
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Türkiye Wushu Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 62 ilden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti, 53 hakem görev aldı.

Beş kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar, Qinda, Sanda ve Taolu dallarında gerçekleştirildi.

Farklı kilolarda dereceye giren sporculara, madalyaları verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonayı başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Müsabakalarda derece elde edenlerden başarılı bir takım oluşturulacağını vurgulayan Akyüz, Balkan, Akdeniz, Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Uluslararası Şampiyonaları da düzenleyeceklerini ifade etti.

  1. 5.2.2019 22:09
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