Süphan Dağı’na zirve tırmanışı

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliğindeki At Yaylası'na kamp kurdu. Gece saatlerinde tırmanışa devam eden TDF Antrenörü ve Süphan Doğa Sporları Derneği Başkanı Adem Gül yönetimindeki dağcılar, Süphan Dağı'nın zirvesine çıktı. Tipi ve fırtınaya rağmen eksi 14 derecede yaklaşık 8 saat süren zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metreden Van Gölü'nü izledi.



Süphan Doğa Sporları Derneği Kulübü Başkanı Adem Gül, 30 dağcının yoğun tipi ve fırtınaya rağmen Süphan Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi. Gül, "Türkiye Dağcılık Federasyonunun geleneksel hale getirmiş olduğu Süphan Dağı Kış Tırmanışı'nı zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz tırmanışımızı 30 kişi ile zirve yaparak tamamladık. Süphan Dağı'na yapılan bu tür tırmanışlar, ilçemiz için büyük önem taşıyor. Her sene olduğu gibi inşallah bu sene de Adilcevaz'ı ve Süphan Dağı'nı turizme kazandırmaya ve dikkatleri bu bölgeye çekmeyi başarmışızdır. Yerli ve yabancı turistlerin buralara gelmesi hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sunacaktır. Yapmış olduğumuz bu zorlu ve başarılı tırmanıştan dolayı emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Necati Gürsoy'a, federasyonum ve sporcular adına teşekkür ediyorum" dedi.