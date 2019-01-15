Şahika dalacak – Fotomaç – 15 Ocak 2019
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Şahika dalacak

Şahika dalacak

Dünya dalış rekortmeni , 'da dalış yapacak.

Dünya dalış rekortmeni , 'da dalış yapacak. Şahika 3. Ulusal Bilim Seferleri kapsamında ay sonunda Antarktika'ya gidecek.

  1. 15.1.2019
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