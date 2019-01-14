Şahika Ercümen Antarktika'da dalış yapacak
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Antarktika'da dalış yapacak

Şahika Ercümen Antarktika'da dalış yapacak

Dünya dalış rekortmeni , 3. Seferi kapsamında "beyaz kıta"ya giderek dalış gerçekleştirecek.

Dünya dalış rekortmeni , Antarktika'da dalış yapacak.

Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Kutup Araştırmaları Uygulama ve teknik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Antarktika'ya Kurulması Projesi" için "beyaz kıta"ya gidecek.

Milli sporcu, 3. Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek.

Araştırma gemisi ile 30 günde kutbu geçecek Şahika, yaptığı açıklamada, zorlu şartlar nedeniyle bu süreçte telefon, internet gibi iletişim organlarının olmayacağını belirtti.

Daha önce insanla karşılaşmamış balinalar, penguenler ve foklarla zorlu bir parkurda dalış yapacağına dikkati çeken Şahika, "Kilometrelerce uzanan buzdağlarına yapacağımız dalışları imkanlar dahilinde görüntüleyeceğiz ve belgeselini yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın en sıra dışı yerlerinden biri olan bu özel bölgede 'yi temsil edeceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten milli sporcu, aynı zamanda Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulması için gerçekleşecek bu seferin önemine işaret etti.

  1. 14.1.2019 14:11
  2. Güncelleme: 14.1.2019 15:19
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