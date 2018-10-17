Curlingde hızlı yükseliş

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin : - "56 ülke arasında özellikle geçen yıl aldığımız başarılardan dolayı hızlı yükseliş sağladık. Çiftlerde geçen sene dünya beşincisi olduk ama dünya sıralamasında bugüne kadar aldığımız puanlar sayesinde 9. basamaktayız." - " 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 'ndan sonra ve özellikle göreve geldiğimiz 3 yıllık sürede curlingde önemli gelişmeler oldu. Kulüp sayımızı 28'den 92'ye çıkardık"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curlingde önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, bu branşta bugüne kadar aldıkları puanlarla dünyada dokuzuncu sırada yer aldıklarını ifade etti.

Şebin, yaptığı açıklamada, curlingde özellikle kış sporlarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerin ciddi sporcu altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de ise 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları nedeniyle Erzurum'da curling için yapılan salonların bu branşın gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Şebin, bu sayede Türkiye'nin de sporcu sayısını önemli oranda arttırdığını dile getirdi.

Şebin, kış sporlarında dünyada söz sahibi ülkelerin ekonomik olarak güçlü olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"56 ülke arasında özellikle geçen yıl aldığımız başarılardan dolayı hızlı yükseliş sağladık. Çiftlerde geçen sene dünya beşincisi olduk ama dünya sıralamasında bugüne kadar aldığımız puanlar sayesinde 9. basamaktayız. Rakiplerimiz 100-150 yıldır bu işi yapıyor. Çok ciddi tesislere, sporculara ve ekonomiye sahipler. Biz daha yeni yeni bu sporu hem ülkemize tanıtmaya hem de alt yapıyı geliştirmeye çalışıyoruz."

Curlingin artık Türkiye'de üniversitelerde ders olarak verildiğini anlatan Şebin, bu kapsamda antrenör ve hakem sayısını da artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Şebin, curlingde dünya kupası müsabakalarına katılacaklarını ifade ederek, "Olimpiyat kotasına girme durumumuz var ve çok yakın zamanda yapılacak dünya kupası müsabakalarına Türkiye de dahil edildi. Bu, dünyanın bu spordaki en iyi ülkeleri arasındayız demek. Hızlı yükselişimiz devam ediyor ve inşallah tesislerimiz ile antrenörlerimizin alacakları eğitimlerle yükselişimizi sürdüreceğiz." dedi.

- "Kulüp sayımızı 28'den 92'ye çıkardık"

Türkiye'de curling branşının 2011'den sonra gelişmeye başladığını vurgulayan Şebin, söz konusu tarihten sonra curlingde tesis ve sporcu sayısında önemli artış olduğunu kaydetti.

Şebin, şöyle devam etti:

"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra ve özellikle göreve geldiğimiz 3 yıllık sürede curlingde önemli gelişmeler oldu. Kulüp sayımızı 28'den 92'ye çıkardık. Kadın erkek toplam sporcu sayımız da 2 bine yaklaştı. Dolayısıyla Erzurum'da bir salon bize yetmiyor ve bu sene herhalde iki salonu bir arada kullanacağız. Erzurum dışında da bir kaç salonumuz faaliyete girdi. Çünkü önümüzde uluslararası müsabakalar var ve milli takımlarımız bunlara hazırlanıyor."

Kasım ayında yeni sezonun başlayacağını, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılacaklarını dile getiren Şebin, birinci, ikinci ve yükselme ligleri olarak 3 farklı ligde sporcuların mücadele edeceğini ifade etti.

- "Curling her yaştan insanın yapabileceği spor"

Curling sporunun ülke genelinde ilgi gördüğüne işaret eden Şebin, şunları kaydetti:

"İnsanların bu spora ilgisinde kesinlikle artış var ama biz sadece Erzurum kısır döngüsünde curlinge hizmet etmek istemiyoruz. Curling her yaştan insanın yapabileceği spor. Eli ağayı tutan, aklı başında, bedensel engelli de olsa her kesimden insan bu sporu yapabiliyor. Ülkemizde de bunun farkındalığını oluşturduk ve kamuoyunda karşılığını aldık."

Şebin, söz konusu sporu geliştirmek için Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de de tesisleşmeye gideceklerini anlatarak, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.