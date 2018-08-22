Milliler çeyrek finalde kaybetti – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Milliler çeyrek finalde kaybetti

    Milliler çeyrek finalde kaybetti

    13. Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde , 'a 76-69 yenildi.

    13. Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde , 'a 76-69 yenildi.

    1. 22.8.2018 21:03
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