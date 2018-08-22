Milliler çeyrek finalde kaybetti
13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, İran'a 76-69 yenildi.
- 22.8.2018 21:03
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Beşiktaş'ın Partizan kafilesi belli oldu: Negredo, Lens ve Babel yok...
Toplam 4
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eray hafife almayın tolga gökhan ppepe vida adriano medel tolgay q7 töre caner love ilk 11 olmalı pektemekte şans bulmalı
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QPR’dan Topal için görüşme talebi
Toplam 9
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İsimsiz Hemen satın 32 yaşında adam Ozan oynar defansif olarak .
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'a geliyor!
Toplam 1
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Kralex Bu adam gelmeli .. !
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