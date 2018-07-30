Türkiye Off Road Şampiyonası'nda 4. ayak gerçekleşti
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nda 4. ayak gerçekleşti

    <a href="/index/turkiye-off-road-sampiyonasi?id=c9b7443b-0ea1-4050-a82d-6584307e7ec3" class="" rel="tag">Türkiye Off Road Şampiyonası</a>'nda 4. ayak gerçekleşti

    ’nın dördüncü ayağı ’da gerçekleşti

    2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak 'da yapılan yarışlarla gerçekleşti. Yarışlara damga vuran ise, S1 sınıf aracıyla S2 sınıfında yarışan ve şampiyon olan BANTBORU Off-Road Team oldu. Şampiyonanın Park Spor Kulübü (İPSK) tarafından organize edilen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışında, S2 sınıfında yarışan ekip, motor hacmi daha yüksek araçları geride bırakarak 1.'lik kürsüsüne çıkmayı başardı.
    1. 30.7.2018 16:40
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