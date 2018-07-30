Ju Jitsu Federasyonun 2018 yılı faaliyet programında yer alan antrenör ve hakem gelişim denklik semineri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenice Spor Tesisleri'nde yapıldı. Ju Jitsu antrenör ve hakem gelişim denklik seminerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden toplam 62 sporcu ve antrenör katıldı. Seminerde, Duo Ju Jitsu, Kambat Ju Jitsu, Sport Jiu Jutsu, Brazilian Jiu Jitsu teknikleri eğitimleri verildi. Seviye belirleme, Siyah Kuşak 1.2.3. derece seviye belirleme, 4.ve 5. derece terfi sınavları, 1. ve 2. derece Kademe Antrenörlük Seviye Belirleme, 3.ve 4. derece Kademe Terfi Kursları, Aday (Namzet)- İl (Bölge)- Ulusal(Milli), Hakemlik Seviye Belirleme ve Terfi Semineri verildi.



Verilen eğitim semineri hakkında bilgi veren, Ju Jitsu Federasyon Başkanı Hulusi Elmas, "Şanlıurfa'da düzenlenen Ju Jitsu siyah kuşaktan seviye belirleme ve terfi semineri Büyükşehir Yenice Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdik. Ju Jitsu dünyada çok eski bir tarihe sahip olmasına rağmen Türkiye'de çok yeni bir spor dalıdır. Çeşitli illerde yapmış olduğumuz müsabakalarda Doğu Anadolu'yu özellikle Güneydoğu'yu kapsayacak şekilde Şanlıurfa bu semineri düzenlemeyi düşündük gerçekleştirdiğimiz müsabakalar ile yarının antrenörlerini yetiştirmek için gerçekleştirdik" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi de, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Eğitim olarak dört bin yıllık tarihi bir geçmişi olan Ju Jitsu'nun 12 bin yıllık geçmişi olan şehrimizin de müsabakalarının seminerle taçlandırmak istedik. Yaklaşık altı ilden katılım sağlanıyor. Federasyon Başkanımızın katılımlarıyla ve katkılarıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organizasyonuyla antrenörlerimize seminer veriyoruz. Yeni bir spor branşı şehrimizde bu branşı yaygınlaştıracağız. Federasyon Başkanımız Hulusi Beye ve yardımcısına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



"Şehrimizi şampiyonlar şehri yapacağız"



Spor için çabalarının her zaman devam edeceğini belirten Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Önümüzdeki günlerde bu spor dalının Şanlıurfa'da daha iyi noktaya gelmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatıyla ve diğer federasyon başkanlarıyla bağlantıya geçip yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız. Şehrimizde bu tür etkinliklerin artması için çabalarımız devam edecektir. Şehrimizi şampiyonlar şehri yapacağız" diye konuştu.