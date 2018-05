Yenikapı'da tarih yazılıyor

Yenikapı'da gerçekleştirilenyine muhteşem görüntülere sahne oldu. Dev organizasyonun ikinci günü, yoğun yağmur nedeniyle'ne alınırken, katılım hava koşullarına rağmen yüksekti. Sahada birbirinden çekişmeli müsabakaların yaşandığı festivale açılışta olduğu gibi dün de büyük ilgi vardı.de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yağlı güreş müsabakaları sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği branşlardan olurken,büyük heyecan yaşandı. Müsabakaların büyük bölümünü izleyen, kurulan çadırları da tek tek ziyaret etti. Festival alanındakive topluluklarına ait çadırlarda iseözgü değerler tekrar hayat buluyor ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılıyor.Etnospor'a bu yıl ilk kez katılan Katarlı misafirler, organizasyona övgüler yağdırdı. Al-Mehshade, "Bu büyük festivale her zaman katılmak isteriz" ifadesini kullandı.Yenikapı'daki festivalde şahin yarışları da izleyicilerden tam puan aldı.en önemli sporlarından olan şahin yarışları, Etnospor Kültür Festivali 'ndeki ilk yılında büyük beğeni topladı. Farklı kategorilerde yarışan, 400 ile 800 metre uzaktaki hedeflerini görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor.kendileri için yalnızca bir spor olmadığını belirten Katar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali bin Khatem Muhammed Al- Mehshade, "Bu, Katar kültürünün önemli bir parçası" dedi. Bilal Erdoğan 'ın daveti üzerine Türkiye 'ye geldiklerini kaydeden, "Katar ve Türk halkı kardeştir. O nedenle çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Diğer ülkelerin farklı sporlarını da tanıma fırsatı yakalıyoruz. Türkiye'de düzenlenen festivalin çok büyük olduğunu gördük.de büyük ilgi gördü. Türk kardeşlerimize destek olmak ve bu organizasyonda her zaman yer almak istiyoruz" açıklamasınnda bulundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı, festivalin açılışında olduğu gibi dün de'daki yerini aldı. Standları tek tek gezen, sanal gözlükle ok atarken, tahta kaşık oyma ve süsleme sanatıyla ilgili de bir süre bilgi aldı.Etnospor'da yapılanmüsabalarının finali kıran kırana geçti. Dev müsabakadaile karşılaşan, rakibine şans tanımadı ve altın kemeri kaptı. 64 başpehlivanın yer aldığı müsabakalarda birinci olan'e kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanıverdi.Etnospor Kültür Festivali'ne katılan 'dün de ilginin odağıydı.sporseverler tarafından dikkatle izlendi.kadar uzanan ve önceden belirlenmiş hedeflerebu etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen Yabusame ekibindeki samuraylardan, festivalin bir parçası oldukları için gurur duyduklarını belirtip, "Burada olmak bizim için çok değerli.yapılan atlı okçuluk sporuyla'nin farkı şu: Biz öncelikle bunu bir. Yabusame köken olarak birBu ibadet deyapılıyordu. Biz de bugün buraya geldik vehalkının mutluluğu için" diye konuştu.3. Etnospor Kültür Festivali'ndegeleneğinde yeralankatılımcılarınilgisinesunuldu veçok beğenildi.Organizasyonafarklı ülkelerdenkatılangrupların yöreselizleyicilerinkeyifli anlaryaşamasınısağladı. Festivaldeçocuklarayönelik çeşitlietkinliklerde düzenlendi.bugün de yapılacaketkinliklerledevamedecek.