Yenikapı'da tarih yazılıyor
Etnospor Kültür Festivali’nin ikinci gününde de muhteşem görüntüler vardı. Geçmişin yeni nesillerle buluştuğu organizasyona katılım dün de yüksekti. Etnospor festivalinde müsabakalar çetin geçiyor, büyük çekişmeye sahne oluyor. Çadırlarda da Türk tarihi, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü değerler hayat buluyor.
Yenikapı'da gerçekleştirilen 3. Etnospor Kültür Festivali yine muhteşem görüntülere sahne oldu. Dev organizasyonun ikinci günü, yoğun yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne alınırken, katılım hava koşullarına rağmen yüksekti. Sahada birbirinden çekişmeli müsabakaların yaşandığı festivale açılışta olduğu gibi dün de büyük ilgi vardı. Atlı akrobasi, şahin ve Japonlar'ın okçuluk gösterisi ile yabusame de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
YENİ NESİLLERE DOĞRU AKTARIM
Yağlı güreş müsabakaları sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği branşlardan olurken, okçuluk, mangala ve mas güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Müsabakaların büyük bölümünü izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kurulan çadırları da tek tek ziyaret etti. Festival alanındaki 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırlarda ise Türk tarihi, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü değerler tekrar hayat buluyor ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılıyor.
KATAR'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Etnospor'a bu yıl ilk kez katılan Katarlı misafirler, organizasyona övgüler yağdırdı. Al-Mehshade, "Bu büyük festivale her zaman katılmak isteriz" ifadesini kullandı.
Yenikapı'daki festivalde şahin yarışları da izleyicilerden tam puan aldı. Katar 'ın en önemli sporlarından olan şahin yarışları, Etnospor Kültür Festivali'ndeki ilk yılında büyük beğeni topladı. Farklı kategorilerde yarışan Katar şahinleri, 400 ile 800 metre uzaktaki hedeflerini görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor. Şahinlerin kendileri için yalnızca bir spor olmadığını belirten Katar Algannas Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali bin Khatem Muhammed Al- Mehshade, "Bu, Katar kültürünün önemli bir parçası" dedi.
BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ
Bilal Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldiklerini kaydeden Al-Mehshade, "Katar ve Türk halkı kardeştir. O nedenle çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Diğer ülkelerin farklı sporlarını da tanıma fırsatı yakalıyoruz. Türkiye'de düzenlenen festivalin çok büyük olduğunu gördük. Şahinler de büyük ilgi gördü. Türk kardeşlerimize destek olmak ve bu organizasyonda her zaman yer almak istiyoruz" açıklamasınnda bulundu.
ERDOĞAN'DAN YAKIN TAKİP
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında olduğu gibi dün de Yenikapı'daki yerini aldı. Standları tek tek gezen Erdoğan, sanal gözlükle ok atarken, tahta kaşık oyma ve süsleme sanatıyla ilgili de bir süre bilgi aldı.
ALTIN KEMER GÜNGÖR'ÜN
Etnospor'da yapılan yağlı güreş müsabalarının finali kıran kırana geçti. Dev müsabakada Hamza Köseoğlu ile karşılaşan Abdullah Güngör, rakibine şans tanımadı ve altın kemeri kaptı. 64 başpehlivanın yer aldığı müsabakalarda birinci olan Güngör'e kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
TÜRK HALKI İÇİN OK ATIYORUZ
Etnospor Kültür Festivali'ne katılan 'Yabusame' dün de ilginin odağıydı. Japon okçuluk gösterisi olan Yabusame, sporseverler tarafından dikkatle izlendi. Geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanan ve önceden belirlenmiş hedeflere at sırtında ok atılan bu etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen Yabusame ekibindeki samuraylardan Arimoto Daisuke, festivalin bir parçası oldukları için gurur duyduklarını belirtip, "Burada olmak bizim için çok değerli. Türkiye'deki yapılan atlı okçuluk sporuyla Yabusame'nin farkı şu: Biz öncelikle bunu bir spor olarak yapmıyoruz. Yabusame köken olarak bir ibadet şekli. Bu ibadet de halkın mutluluğu için yapılıyordu. Biz de bugün buraya geldik ve Türk halkının mutluluğu için ok atıyoruz" diye konuştu.
GELİN ALAYI BEĞENİLDİ
3. Etnospor Kültür Festivali'nde Türk geleneğinde yer alan 'gelin alayı gösterisi' katılımcıların ilgisine sunuldu ve çok beğenildi. Organizasyona farklı ülkelerden katılan grupların yöresel halk oyunları, izleyicilerin keyifli anlar yaşamasını sağladı. Festivalde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. 3. Etnospor Kültür Festivali, bugün de yapılacak etkinliklerle devam edecek.
YENİ NESİLLERE DOĞRU AKTARIM
Yağlı güreş müsabakaları sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği branşlardan olurken, okçuluk, mangala ve mas güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Müsabakaların büyük bölümünü izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kurulan çadırları da tek tek ziyaret etti. Festival alanındaki 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırlarda ise Türk tarihi, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü değerler tekrar hayat buluyor ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılıyor.
KATAR'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Etnospor'a bu yıl ilk kez katılan Katarlı misafirler, organizasyona övgüler yağdırdı. Al-Mehshade, "Bu büyük festivale her zaman katılmak isteriz" ifadesini kullandı.
Yenikapı'daki festivalde şahin yarışları da izleyicilerden tam puan aldı. Katar 'ın en önemli sporlarından olan şahin yarışları, Etnospor Kültür Festivali'ndeki ilk yılında büyük beğeni topladı. Farklı kategorilerde yarışan Katar şahinleri, 400 ile 800 metre uzaktaki hedeflerini görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor. Şahinlerin kendileri için yalnızca bir spor olmadığını belirten Katar Algannas Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali bin Khatem Muhammed Al- Mehshade, "Bu, Katar kültürünün önemli bir parçası" dedi.
BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ
Bilal Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldiklerini kaydeden Al-Mehshade, "Katar ve Türk halkı kardeştir. O nedenle çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Diğer ülkelerin farklı sporlarını da tanıma fırsatı yakalıyoruz. Türkiye'de düzenlenen festivalin çok büyük olduğunu gördük. Şahinler de büyük ilgi gördü. Türk kardeşlerimize destek olmak ve bu organizasyonda her zaman yer almak istiyoruz" açıklamasınnda bulundu.
ERDOĞAN'DAN YAKIN TAKİP
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında olduğu gibi dün de Yenikapı'daki yerini aldı. Standları tek tek gezen Erdoğan, sanal gözlükle ok atarken, tahta kaşık oyma ve süsleme sanatıyla ilgili de bir süre bilgi aldı.
ALTIN KEMER GÜNGÖR'ÜN
Etnospor'da yapılan yağlı güreş müsabalarının finali kıran kırana geçti. Dev müsabakada Hamza Köseoğlu ile karşılaşan Abdullah Güngör, rakibine şans tanımadı ve altın kemeri kaptı. 64 başpehlivanın yer aldığı müsabakalarda birinci olan Güngör'e kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
TÜRK HALKI İÇİN OK ATIYORUZ
Etnospor Kültür Festivali'ne katılan 'Yabusame' dün de ilginin odağıydı. Japon okçuluk gösterisi olan Yabusame, sporseverler tarafından dikkatle izlendi. Geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanan ve önceden belirlenmiş hedeflere at sırtında ok atılan bu etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen Yabusame ekibindeki samuraylardan Arimoto Daisuke, festivalin bir parçası oldukları için gurur duyduklarını belirtip, "Burada olmak bizim için çok değerli. Türkiye'deki yapılan atlı okçuluk sporuyla Yabusame'nin farkı şu: Biz öncelikle bunu bir spor olarak yapmıyoruz. Yabusame köken olarak bir ibadet şekli. Bu ibadet de halkın mutluluğu için yapılıyordu. Biz de bugün buraya geldik ve Türk halkının mutluluğu için ok atıyoruz" diye konuştu.
GELİN ALAYI BEĞENİLDİ
3. Etnospor Kültür Festivali'nde Türk geleneğinde yer alan 'gelin alayı gösterisi' katılımcıların ilgisine sunuldu ve çok beğenildi. Organizasyona farklı ülkelerden katılan grupların yöresel halk oyunları, izleyicilerin keyifli anlar yaşamasını sağladı. Festivalde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. 3. Etnospor Kültür Festivali, bugün de yapılacak etkinliklerle devam edecek.
- 11.5.2018
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