Olimpik yay karışık takımı finale yükseldi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Olimpik yay karışık takımı finale yükseldi

    Olimpik yay karışık takımı finale yükseldi

    Çin'de süren okçuluk müsabakalarında , karışık takımlarda 2 ayrı kategoride madalya arayacak.

    Şanghay kentindeki organizasyonun ilk ayak yarışlarında Yasemin Ecem Anagöz ve 'dan oluşan olimpik yay karışık takımı finale yükseldi.

    Yarı finalde ABD'yi yenen , 29 Nisan Pazar günü finalde ile altın madalya için yarışacak.

    Makaralı yay karışık takımı ise yarın üçüncülük müsabakasına çıkacak. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan milli takım, yarı finalde Güney Kore'ye kaybederek, 'ın rakibi oldu.

    1. 27.4.2018 10:51
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:52
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