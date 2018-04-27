Olimpik yay karışık takımı finale yükseldi
Çin'de süren Dünya Kupası okçuluk müsabakalarında Türkiye, karışık takımlarda 2 ayrı kategoride madalya arayacak.
Şanghay kentindeki organizasyonun ilk ayak yarışlarında Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan olimpik yay karışık takımı finale yükseldi.
Yarı finalde ABD'yi yenen milli takım, 29 Nisan Pazar günü finalde Güney Kore ile altın madalya için yarışacak.
Makaralı yay karışık takımı ise yarın üçüncülük müsabakasına çıkacak. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan milli takım, yarı finalde Güney Kore'ye kaybederek, Hindistan'ın rakibi oldu.
- 27.4.2018 10:51
- Güncelleme: 27.4.2018 10:52
-
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Toplam 2
Yorum
fanatik olayı yapan fenerbahçe 3 0 mağlup olan beşiktaş
-
Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 9
Yorum
Provakatör Olayların baş sorumlusu Tolga, en karlı çıkan da o. Beşiktaş yönetimi Tolga'ya ağır para cezası verip kupa zararını Tolga'dan çıkarmalı.
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 18
Yorum
ged 61 beşiktaşın ortaya koyduğubu bu onurlu ve cesur tepki türk futbolu için milat olmalı..ve futbol federasyonu toptan istifa etmeli...
Olimpik yay karışık takımı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.