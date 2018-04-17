Bilal Erdoğan: "Geleneksel sporlar tekrar popüler olsun istiyoruz"
Dünya Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bu yıl 3.’sü yapılacak dev organizasyonla ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi
TARİHİMİZ YAŞAYACAK
İlk sözü alan Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yeniden popüler olmasını istediklerini belirtip, "Etkinliğik bu sene, 'At binenin, kılıç kuşananın' sloganıyla yapılacak. Etnospor Kültür Festivali vasıtasıyla birçok geleneksel etkinliği yaşatmayı hedefliyoruz. Hazırlayacağımız alanda zamanın ruhunu görsel olarak da yakalamaya çalışan bir tarzı geliştirmenin gayreti içindeyiz. Organizasyon sadece Türkiye'nin geleneksel sporlarını değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarını tanıtmasını istiyoruz" dedi.
BU ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yerli ve milli dendiğinde biz nasıl heyecanlanıyorsak, diğer ülkelerde de aynı heyecanı gördük. Kültürler arasında üstünlük olmaz. Her biri değerlidir, yaşanmayı ve görülmeyi hak eder. Dünyada batı kültürünün egemenliğini yaşadığımız 20. yüzyılın akabinde, tüm kültürlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri, kaybolmamaları için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz."
ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT
"Her yıl farklı kültürleri burada insanlarımızla buluşturmak istiyoruz. Japonlar'ın atlı okçuluk (yabusame) sporu olacak. Katarlılar'ın şahin avcılığı etkinliği burada izlenebilecek. Yenikapı'da yine farklı renkleri ve kültürleri deneyimleme fırsatı bulacağız. Festivalimizin çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Kırgızistan'dan akrobasi, Kazakistan'dan kökbörü takımları da gösteriler yapacak."
5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ
"Tüm İstanbulluları Etnospor Kültür Festivali'ne davet ediyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinin kendisi için bir şey bulabileceğine inanıyoruz. Özellikle çocuklarımız için TRT Çocuk kanalıyla bir çalışmamız var. Özgün yapımların karakterlerini çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuk etkinlik alanını kat kat büyüttük. Burası, 5 gün boyunca İstanbul halkının ailecek gelip iyi vakit geçireceği tamamen ücretsiz bir etkinlik olacak."
ZAMANLA DEĞERİ ARTACAK
"Geride kalan yıl 800 binin üzerinde ziyaretçi festivale geldi. Bu etkinlik alanında izleme, tecrübe etme fırsatı bulacağınız etkinliklerin bir araya gelmesi demek, dünyayı birkaç ay dolaşmanızı gerektiren bir deneyim. Burada hem Türkiye'nin tüm bölgelerini tanıtmaya çalışıyoruz hem Orta Asya ve Balkanlar'daki komşu akrabalarımızın kültürünü tanıtıyoruz. Japonya ve Katar'dan misafirlerimizin kültürlerini de tanıma imkanımız olacak. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz."
EV SAHİBİ OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DOLUYUZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin geçmiyindeki kültürel etkinliklerin Yenikapı'daki festivalle hayat bulacağını söyleyen Uysal, "Geçmişimiz ve geleneklerimizi burada yaşayarak görüyoruz. Bu etkinliği çok önemsiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüzü ayakta tutan ve bizi geçmişimizle buluşturan bu etkinliğe destek olmanın görevimiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ATA SPORLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, ata sporlarının değer kazanması için çaba sarfettiklerini dileg etirdi.
Önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kazancı, "Ata sporlarımızın itibarını artırmaya yönelik, bu sporların ulusal ve uluslararası arenada değer kazanması ve yeniden gün yüzüne çıkması için var gücümüzel çalışıyoruz.
'Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyoruz' sloganıyla faaliyetlerimizi katlayarak bu sporlarımızı tüm halkımıza tanıtmaya ve onlarla buluşturmaya yönelik çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz" diyek onuştu.
FESTİVALE GELENE EV MÜJDESİ
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, basın toplantısında müjdeyi verdi. Borsalarından TOKİ işbirliğiyle konut sertifikası dağıttıklarını belirten Karadağ, "Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz. Ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, Bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleri ile tanışma fırsatı vermek" sözlerini sarfetti.
883 SPORCU MÜCADELE EDECEK
Bu yılki Etnospor Kültür Festivali'nde 11 branşta müsabakalar yapılacak. Bu yarışlara ise toplam 883 sporcu katılacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri gerçekleştirileceği organizasyon alanında; bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı bulunacak. Organizasyonda 156 at kullanılacak. İstanbul'un en önemli yağlı güreş etkinliklerinden Fetih Güreşleri, 45'i başpehlivan toplam 300 güreşçinin katılımıyla yapılacak.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:48
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Bilal Erdoğan: "Geleneksel sporlar tekrar popüler olsun istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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