Bakan Bak’tan net talimat – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Bakan Bak’tan net talimat

    Bakan Bak’tan net talimat
    Spor Bakanı , dün 81 ilin spor il müdürleri ile bir araya geldi. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Bak, il müdürlerinin tümüyle tek tek konuştu. Müdürlerden sürekli sporcularla iç içe olmalarını isteyen Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip edilmesi talimatını da verdi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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