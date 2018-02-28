IOC, Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , 'nın üyeliğini yeniden başlattı

    IOC, Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı

    Uluslararası (), 'dan 'na katılan atletlerin doping testlerinden çıkan sonuç doğrultusunda daha önce askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini yeniden başlattığını duyurdu

    Uluslararası (), askıya alınan 'nın üyeliğini yeniden başlattı.

    IOC'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan 'na katılan atletlerin doping testlerinin sonuçlandığını ve testlerin negatif olduğu ifade edildi.

    IOC, 2018 Pyeongchang'daki doping testlerinden çıkan sonuç doğrultusunda daha önce askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini yeniden başlattığını duyurdu.

    2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rusya, IOC tarafından olimpiyat oyunlarından men edilmişti ve PyeongChang'daki kış olimpiyatlarında ülke olarak temsil edilememişti. IOC, Rus sporcuların PyeongChang'da 'Rusya'dan Olimpik Sporcular' adıyla yarışmalarına izin vermişti.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:47
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