IOC, Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'dan 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılan atletlerin doping testlerinden çıkan sonuç doğrultusunda daha önce askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini yeniden başlattığını duyurdu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), askıya alınan Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı.
IOC'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılan atletlerin doping testlerinin sonuçlandığını ve testlerin negatif olduğu ifade edildi.
IOC, 2018 Pyeongchang'daki doping testlerinden çıkan sonuç doğrultusunda daha önce askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini yeniden başlattığını duyurdu.
2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rusya, IOC tarafından olimpiyat oyunlarından men edilmişti ve PyeongChang'daki kış olimpiyatlarında ülke olarak temsil edilememişti. IOC, Rus sporcuların PyeongChang'da 'Rusya'dan Olimpik Sporcular' adıyla yarışmalarına izin vermişti.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:47
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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