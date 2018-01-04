Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme müsabakalarına hazırlanan Milli Takım, 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. Milli Takım kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

13.00 Türkiye-Bosna Hersek

16.30 İsveç-Türkiye

20 Ocak Cumartesi:

13.00 Türkiye-Galler