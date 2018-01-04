 Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

    Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

    için ön eleme oynayacak İşitme Engelliler Milli Takımı, 'da kampa giriyor.

    Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek ön eleme müsabakalarına hazırlanan , 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.

    İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:

    19 Ocak Cuma:

    13.00 Türkiye-Bosna Hersek

    16.30 İsveç-Türkiye

    20 Ocak Cumartesi:

    13.00 Türkiye-Galler

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:04
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