Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları
Avrupa Futsal Şampiyonası için ön eleme oynayacak İşitme Engelliler Milli Takımı, Ankara'da kampa giriyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme müsabakalarına hazırlanan Milli Takım, 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. Milli Takım kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.
İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:
19 Ocak Cuma:
13.00 Türkiye-Bosna Hersek
16.30 İsveç-Türkiye
20 Ocak Cumartesi:
13.00 Türkiye-Galler
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:04
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Transfer bitti! Cenk Tosun Everton'da!
Toplam 7
Yorum
aslan bu transfer hilelidir. ormancının hileli transferi bi işe yaramaz. vidada hileli transfer.
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Everton: "Cenk Liverpool maçında kulübede olabilir"
Toplam 2
Yorum
BJK ADAMIN DİBİ. HAK ETTİN BUNU HELAL OLSUN SANA. YOLUN AÇIK OLSUN TOSUN PAŞA. ARTIK İKİNCİ TAKIMIMIZ EVERTON :).
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 9
Yorum
doğru kim ne yayapacak bu adamı. yıllardır yazıyorum inandıramadık bundan,m.topaldan,H.aliden oyuncu olmayacacağını
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