Dünyada bir ilk
Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’de ve dünyada ilk olan Okçuluk AR-GE Laboratuvarı’nı hizmete açtı
'KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALACAĞIZ'
BİLAL Erdoğan ise, "Tüm spor branşlarında başarının anahtarlarından biri de spora gösterilen sevgi ve saygının yanında, teknolojik nimetlerden de faydalanmak. Çok çalışıyoruz ve gün gelecek bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
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