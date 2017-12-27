Dünyada bir ilk

Vakfı, Türkiye'nin ve dünyanın ilk Okçuluk AR-GE Laboratuvarı'nı hizmete açtı. Okçular Vakfında gerçekleştirilen açılışa,veilekatıldı., "Okçuluk sporu için dünyada vebir ilk olan bu laboratuvar ile vakfın hedeflerinden biri olan olimpiyat şampiyonları yetiştirileceğine her zamankinden daha fazla inanıyorum" diye konuştu.ise, "Tüm spor branşlarında başarının anahtarlarından biri de spora gösterilen sevgi ve saygının yanında, teknolojik nimetlerden de faydalanmak. Çok çalışıyoruz ve gün gelecek bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız" değerlendirmesinde bulundu.