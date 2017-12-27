 Dünyada bir ilk – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Dünyada bir ilk

    Dünyada bir ilk

    Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’de ve dünyada ilk olan Okçuluk AR-GE Laboratuvarı’nı hizmete açtı

    OKÇULAR Vakfı, Türkiye'nin ve dünyanın ilk Okçuluk AR-GE Laboratuvarı'nı hizmete açtı. Okçular Vakfında gerçekleştirilen açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Bakan Bak, "Okçuluk sporu için dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan bu laboratuvar ile vakfın hedeflerinden biri olan olimpiyat şampiyonları yetiştirileceğine her zamankinden daha fazla inanıyorum" diye konuştu.

    'KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALACAĞIZ'
    BİLAL Erdoğan ise, "Tüm spor branşlarında başarının anahtarlarından biri de spora gösterilen sevgi ve saygının yanında, teknolojik nimetlerden de faydalanmak. Çok çalışıyoruz ve gün gelecek bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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